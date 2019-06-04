〈北部〉莫斯科攝影獎 曾進發奪2金

2019-06-04

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕莫斯科國際攝影獎（MIFA，Moscow International Foto Awards）日前公布今年得獎名單，台灣攝影師曾進發在旅行類、動態類、自然類共摘下兩金一銀一絲帶獎，為台灣爭取最佳成績；曾進發說，透過攝影呈現內心層次，希望藉畫面與欣賞者對話。而他也將在本月十一日接受苗栗縣政府表揚。

熱愛新詩創作的曾進發七年前踏入攝影領域，從過去於廣告公司擔任創意總監的經歷，使得他在拍照的過程更容易掌握構圖竅門，對光影及色彩也有獨到的見解，從此獲獎無數。

此次摘金作品《生命之樹》，是曾進發在中國福建省霞浦縣旅行時，見到潮間帶的灘地上在夕陽照耀下呈現兩棵樹的形狀，再加上挑擔漁婦行走其中，呈現孕育生命的蓬勃力量，畫面極具故事性。

另一幅金牌作品《流冰上的虎頭海鵰捕魚》，則是曾進發遠至日本北海道，於凌晨五點忍受零下三十度的低溫，搭乘破冰船在流冰上，用冰凍顫抖的手透過長鏡頭追焦，拍下珍貴的虎頭海鵰覓食的畫面。

曾進發認為，攝影關鍵在於「攝影眼」，並透過多看、多讀書累積的過程，提升對攝影、美學的敏銳度，透過「練心」的過程排除貪、嗔、癡，進而反映於作品上，更能呈現反璞歸真的自然互動。

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