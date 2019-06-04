〈北部〉關西國中、國小棒球隊 勇闖世界賽

2019-06-04

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹縣的棒運接連傳捷報！除關西國小五月中拿到了二○一九年第卅七屆世界少年軟式棒球錦標賽的台灣代表權，關西國中棒球隊也在今年國中棒球硬式組聯賽拿到亞軍，獲中華民國學生棒球運動聯盟推薦參加「二○一九年第十九屆泛太平洋青少年國際軟式棒球錦標賽」，雙雙敲出新竹縣棒運發展的榮光。

分別拿下硬式和軟式棒球台灣代表權

關西國中、關西國小分別在今年四、五月份傳回捷報，昨天由縣長楊文科、關西籍縣議員羅仕琦、以及身兼新竹縣棒球委員會主委的議員上官秋燕一起頒獎表揚。

上官秋燕跟關西國中總教練田家安當場建議，期待新竹縣能發展三級棒球，讓優秀的選手留在新竹縣就讀高中，使得棒運在竹縣可以更蓬勃。

楊文科說他支持這樣的想法，立刻交辦教育處研議，期待棒球最後能發展成新竹縣最具代表性的運動項目。

縣府教育處表示，關西國小少棒隊四月中參加二○一九年謝國城盃全國少棒錦標賽，也獲得季軍。隊員葉弘仁在四月中的另一場比賽—華南金控盃全國少棒錦標賽中，更以傑出的游擊手表現，當選二○一九年WBSC第五屆世界盃少棒錦標賽的我國國家代表隊國手。

葉弘仁說，他的偶像是中信兄弟隊、以守備聞名的陳江河，所以他不斷的練習接球和打擊，未來會持續努力，以陳江河為目標鞭策自己更精進。

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