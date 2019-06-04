〈北部〉竹北運動中心未開張 卻分租開健身房

2019-06-04

〔記者廖雪茹／竹北報導〕去年十月中完工的新竹縣竹北國民運動中心，遲遲未見營運，國會政黨聯盟縣議員邱靖雅質疑，運動中心耗資四點六億元打造，承攬廠商卻分租給「高級健身房」，並已在館外積極招募會員，與運動中心提供平價、優質運動休閒空間的定位背道而馳，要求縣府應重新檢討合約規範。

縣府教育處表示，依據促參法訂定的竹北國民運動中心委託營運合約，除六大核心的場館外，其他部分皆可出租給第三方。目前得知，承攬廠商遠東鐵櫃將一樓的商業空間出租給有氧拳擊業者，非屬六大核心範圍內；另運動中心尚未允許正式營運，出租空間也無實際運作，該處對此將加強稽查。

業者說，承租約千坪空間，採會員制，經營特色為格鬥技巧的教導，與一般健身房不同。

對外招收會員 民眾霧煞煞

邱靖雅表示，近來接獲許多民眾質疑，竹北國民運動中心還沒有營運，為何會有號稱「亞洲頂級運動俱樂部」在這裡開幕？民眾已在路上接到ＤＭ廣告，宣傳健身房即將進駐，令人十分困惑。經查證，縣府告知確有分租一事，她質疑，運動中心耗資四點六億元興建，縣府卻未做好把關！

相較竹市 竹縣挨批營運規範太寬鬆

邱靖雅說，根據縣府和承攬廠商的合約書，廠商得將營運管理範圍的停車場、餐飲、櫃位或營運區域空間部分出租他人營運，且只要提報縣府「備查」，規範十分寬鬆；反觀竹市府對於運動中心廠商的分租詳細規定，只容許餐飲和櫃位可分租，且須經市府「核定」，但竹縣卻是除了六大核心的場館外，其他空間全部都可分租。

邱靖雅憂心，同樣是運動中心委託經營，竹縣、市政府的合約規範在主權性等各方面，落差很大。未來若竹北承攬廠商大量分租，勢必影響民眾的停車、費用等權益，要求縣府應重新檢討合約。

教育處表示，運動中心六大核心項目為體適能中心、韻律教室、羽球場、桌球室、綜合球場及游泳館。目前，遠東鐵櫃尚未依程序提出投資執行計畫書、營運管理計畫書送縣府審核，因此尚無法試營運。

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