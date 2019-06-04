〈北部〉《桃園》蘆竹南山路一段 將增設機車格

2019-06-04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府工務局進行蘆竹區「南山路一、二段多目標人行道改善工程」，由於南山路一段商店林立且鄰近市場，停車需求大，但機車停車空間不足。經市府及警方與民代會勘後，決議待內政部營建署完成道路養護考評後，可於八月前在南山路一段增設卅四格機車停車格，改善違停情形。

民眾抨擊人行道改善工程並未考量當地需求，因南山路一段兩側店家林立，又位在南農市場邊緣，雖拓寬人行道、還給行人空間為美事一件，但顯然未考量多數民眾的交通方式是騎車而不是走路，比起拓寬人行道，增設機車停車格才是民眾最需要的；也有店家不滿門前原有的停車格被取消後，生意大幅下滑，抨擊政府擾民。

由於人行道改善路段機車違停情況嚴重，蘆竹警分局三月廿五日起大執法進行拖吊，兩個月來累積已開出逾八三○張違停紅單，經強力執法後，違停情形已減少許多，但人行道仍有零星機車違停。

對此，市議員郭麗華爭取增設機車停車格，交通局停車管理工程科科長魏光譽表示，待營建署完成道路養護考評後，會在鄰近南農市場的南山路一段人行道劃設卅四格機車停車格，不會影響行人通行。

另一方面，由於道路標線有許多變更，當地店家反映有卸貨需求，市議員張桂綿昨安排交通局與警方會勘，決議將南山路一段一○九至一二一號前的紅線改成黃線，讓貨車可臨停卸貨。

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