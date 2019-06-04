〈北部〉龍潭歸鄉文化節 7日起熱鬧3天

2019-06-04

〔記者李容萍／龍潭報導〕端午節三天連續假期，市府客家事務局將在龍潭大池周邊舉辦「乙未客家戰役文化季—龍潭歸鄉文化節」系列活動，其中的市長盃龍舟賽有一四九隊逾三千人參與，是活動重頭戲，屆時將吸引數萬民眾湧入龍潭區；龍潭警分局將於龍潭大池周邊道路進行三天的交通管制，以確保交通順暢。

市長盃龍舟賽、獅王爭霸 好戲連台

七日至九日晚上七點半、八點半與九點半（八日為九點五十分），龍潭大池人工島的南天宮都有光雕展演；八日在龍元路側主舞台，有三場次的Hakka音樂會及晚會；八日、九日在神龍路側水上浮台，將舉辦「水上高樁—獅王爭霸賽暨創意客家獅上樁競賽」；神龍路及龍元路有農特產品展售會及美食文化園遊會；「在地文化景點巡禮」於龍元路側活動攤位現場報名、武德殿前廣場另有「端午粽情」包粽競賽活動。

龍潭大池周邊將交管 用路人注意

龍潭警分局的交管措施，行人徒步區管制時間為七日上午八點至九日晚間十二點，管制路段包括龍潭區神龍路（龍元路至南龍路口），龍元路（神龍路至中豐路口）一律禁止車輛通行；車輛交管路段範圍︰中正路、中豐路、大昌路、東龍路（大五叉），聖亭路、中豐路口，北龍路、神龍路、龍元路口（小五叉），龍元路、中豐路口，龍元路大池管理中心大門前，中豐路上林段（凌雲國中前），新龍路、金龍路口。

警方提醒，民眾若開車前往，可在新龍路、聖亭路、中豐路等路邊停車格位及龍華路第一停車場停車，另有龍潭高中、凌雲國中等臨時停車場提供使用。

警方也呼籲車主注意，貴重物品不要遺留車內，若需要警方協助，可於會場舞台邊的機動派出所洽詢。

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