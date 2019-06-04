〈北部〉苗縣議會網路直播 首見無書面質詢

2019-06-04

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議會從五月定期大會試運行網路直播，依苗栗縣議會的數據，最少僅七十六人觀看，最多有三百三十四人，但事後點閱率較高。當初推動網路議事直播的民進黨苗栗縣議員陳光軒認為，目前是試運行因而觀看人數較少，但是議事透明化，議員總質詢進入議事廳人數增高，也鞭策議員及苗縣府官員上緊發條，而這次總質詢更「破天荒」無書面質詢。

議員出席率高 官員上緊發條面對質詢

苗栗縣議會於一九九九年開辦直播近二年，當時是由地方電視台免費提供服務，後來就未再直播，陳光軒及新科議員曾玟學等人認為在歷年公民監督國會聯盟評比，苗栗縣議會議事透明度往往是敬陪末座，尤其苗栗縣年度總預算已長達廿五年分文未刪，與議事不透明有極大的關聯。

落實議事透明化 五月定期會採直播

苗栗縣議會於五月五日定期會開始透過中華電信進行網路直播試運行，民眾可上網即時觀看，從六日到三十一日的大會及總質詢議程統計，現場上網收看最少的為六日七十六人，最多是七日三百三十四人，但十六日到三十一日的總質詢議程，觀眾數為一、二百人，但事後點閱率較高，從一百到四百次不等，最多的有四百六十九次。

議員出席從以往個位數 增到二、三十人

據觀察，以前總質詢時，除質詢議員外，其餘議員僅簽到並未進入議事廳，這次出席人數從以往個位數，增加到二、三十位，甚至採聯合總質詢方式監督縣政，這屆有十七位新科議員，採聯合總質詢的新科議員張可欣、温宜靜及張佳玲三人更直言「整整準備了二天」。

陳光軒指出，目前試運行，且質詢時為上班時間，上網觀看者較少，但事後點閱者不少，已踏出議事透明化的第一步，更刺激議員認真問政，也「破天荒」議員無書面質詢，未來希望除大會，分組審查的委員會也要直播，甚至編列經費由地方有線電視台直播，讓議事更透明、公開。

苗栗縣議會秘書長林來居指出，依「苗栗縣議會議場錄音、錄影管理規則」規定，委員會議應全程錄影，會議後十五天內將影音檔公開在網站至少五年，若委員會要直播須擴充設備，將進一步研議；至於電視直播，一年需三百萬元經費，也要進一步討論。

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