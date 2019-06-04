〈北部〉機捷A7站合宜宅 釋8戶招租

2019-06-04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府與內政部營建署推動「機場捷運A7站合宜住宅出租」，二二五戶於去年一月全數簽約入住，但有多名租戶因個人因素提早解約，市府住宅發展處昨天公告釋出八個待租戶。住發處長莊敬權表示，此次續招租將採先到先辦、隨到隨辦方式臨櫃受理，開放申請時間為十七日至七月十日，意者可把握時間提出申請。

莊敬權指出，由於原有租戶因個人因素提早解約搬離合宜宅，經盤點共釋出二房型三戶、三房型三戶及四房型二戶共計八戶，月租金分別為七千五百元至一萬一千八百元間，而政策優先戶及敦親睦鄰戶租金優惠為五千元至七千元，租期統一至二○二一年十二月卅一日止。

「申請期限截止前不會停止受理。」莊敬權說明，為免日後又有租戶因個人因素，而臨時變卦不租房，因此即便在受理期限內已將待租戶全數租出，仍會持續受理申請至收件期限截止，並將符合資格的申請人造冊列為候補戶，以備不時之需，歡迎民眾踴躍申請。

住發處指出，此次續招租訊息已公告於住發處網站，民眾可自行下載申請書表或至住發處臨櫃索取，受理申請期限十七日起至七月十日，意者可依資格條件檢附相關證明文件，送至住發處（桃園市龜山區自強南路一○五號一樓），但不開放線上及郵寄申請。詳細訊息可洽住發處：329-8600轉304，或至住發處官網查詢。

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