〈北部〉台鐵中壢臨時車站 明年9月完工

2019-06-04

〔記者李容萍／中壢報導〕市長鄭文燦、交通部鐵道局長胡湘麟等人，昨天勘查中壢車站臨時站、機捷A23站工程，交通部鐵道局正施作的中壢臨時車站將保留現有的前站站體，並闢建行人天橋連結後站，預計明年九月完工，考量臨時站的使用六至七年，將提供優質服務空間，包括無障礙設施等。

未來中壢新站 站體三鐵共構

鄭文燦表示，中壢臨時站完工後，就會進行中壢新站的站體開挖，並同步遷移鐵軌，而元化路地下道去年已順利封閉，拆除後將納入機捷A23站站區空間，讓中壢新站成為三鐵共構站體，站體長度將達一一○公尺，提供三層樓的空間，同時擁有機場捷運延伸線、捷運綠線延伸線以及鐵路地下化月台，是中壢區的關鍵交通樞紐，更可帶動站區周邊的商業發展。

市府的目標為二年內完成中壢新站站體結構開挖，再進行後續工程，機捷A23站先導工程已於去年九月開工，目前完成中興地下道拓寬工程；鐵路地下化已完成工程設計初稿，綜合規劃正報交通部審查中，若今年順利通過行政院審查，將於綜規核定後七年完成桃園鐵路地下化工程。市府另正與交通部鐵道局研商，希望內壢以南的臨時軌道工程，能提早於本月或七月進場施工。

另方面，機場捷運中壢延伸段工程目前進度超前，A22站以及A23站土建工程進度超過五十％，機電工程已於近日重新上網招標，希望盡快完成發包，未來機場捷運與綠線捷運將於中壢新站接軌，可從八德串聯至中壢，桃園捷運系統第一階段的骨幹路網也算全部定案，市府也會推動捷運沿線地區的都市計畫發展。

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