〈北部〉老街溪「騎」趣 石門大圳路廊串連竣工

2019-06-04

〔記者李容萍／平鎮報導〕市府水務局推動「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」，規劃將老街溪上游長約九．六公里自行車道打通延伸至平鎮伯公潭，也整合八字圳及石門大圳步道系統，可沿著老街溪一路從平鎮騎到中壢。其中「石門大圳休憩路廊串連工程」昨天舉行竣工典禮，以跨橋打通中豐路的節點，成為鐵馬族的另類中途休憩站。

這項計畫另有四項子工程，「伯公潭客家信仰園區」、「八角塘周邊環境改善工程」已於去年六月與今年三月落成，「平鎮鐵騎風光工程」正進行驗收，「新光吊橋（伯公潭二岸人行道串連工程）」預計十月竣工。

大坑坎溪連接石門大圳單車道

市長鄭文燦昨主持竣工典禮表示，石門大圳休憩路廊串連工程，將石門大圳的自行車道牽引上這座跨橋，可串連大坑坎溪及石門大圳的自行車道，讓鐵馬族可從石門農田水利會相思子步道一路暢行到伯公潭，沿途設有公園、跨橋、景觀及植栽等設施，發揚當地的水文化特色，是南桃園最佳的自行車道及親水步道。

蓋曲線景觀橋 安全跨越中豐路

水務局長劉振宇說，工程考量此區周邊並無開闊視野，一側為坡地，另一邊有建物遮蔽，不宜設置太大量體的景觀造型橋，因此於台三線（中豐路）採用輕巧的曲線景觀橋，減少橋體的結構尺寸，並採用豐富的色彩及曲線造型營造亮點，跨越中豐路的橋體及引道長度共二二五公尺，淨寬三公尺、淨高約四．六三公尺。設計上考量自行車道坡度安全，讓行走或騎乘在石門大圳步道上的民眾能安全跨越中豐路；另設置的休憩平台融入周邊地景呈現水岸特色，打造樂活水岸風光。

沿著老街溪 單車道將達22公里

鄭文燦表示，市府推動老街溪全流域整治計畫，上游自平鎮、龍潭，下游達中壢青埔地區。在平鎮段，從石門大圳系統、鎮南橋、伯公潭到八字圳區域，打造親水公園、親水綠帶及自行車道；中壢段從環北橋到領航南路，已獲前瞻基礎建設計畫水安全的四億元經費進行第一期用地徵收作業，未來將一路施作至中壢青埔，打造長達廿二公里的自行車道，也將沿岸親水草坪改造成為親水公園，大幅增加景觀樹木數量，形成林蔭空間。

鄭文燦說，平鎮區擁有許多重要的歷史場域，包括黃復興號藥材商千頃第客家傳統三合院、鴉片煙潭、乙未戰爭古戰場等，「老街溪平鎮鐵騎歷史走讀計畫」工程因此美感及質感兼具，讓市民在平鎮騎腳踏車，可以看到歷史、人文，也能看到生態。

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