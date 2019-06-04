〈中部〉《台中》義交警肺癌篩檢 15醫院供2200名

2019-06-04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中部空污嚴重，台中市長盧秀燕三日宣佈，台中市近二年罹患肺癌上升率高於全國平均值，將針對交警、義交、義警及民防等高風險族群，提供免費低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢，由中市十五家醫院提供二千二百個公益名額。盧秀燕說，她落實競選政見，未來也會繼續加強整治空污。

傳有醫院批不樂之捐 盧秀燕澄清明年編預算

不過，昨日傳出有醫院因低劑量電腦斷層掃描肺癌篩檢平均費用在三千五百元到七千元間，十五家參與醫院提供卅到三百個不等名額參與，市府不編列預算卻硬推政策，疑為不樂之捐。針對該傳聞，盧秀燕澄清說，今年上任第一年，明年開始就會編列預算，她早在去年十月競選時就提出政見，當時已和十多家醫院講好，上任後，醫院對該計畫無論就公益或醫療研究角度均深感興趣，據她所知是「爭相想加入」，「未來有經驗的人也許在繼續執行計畫時，會比其他院所更加得心應手」，市面上每一個案約五千元，若市府大批執行，可降到三千元，她希望大家正面看此事。

盧秀燕說，空污是中部各縣市非常嚴重的課題，尤其台中市的肺癌佔癌症死亡率第一名，台中市近二年罹患肺癌上升率，高於全國平均值，她很高興有十五家醫療院所響應計畫，提供二千二百個名額協助，因是公益計畫，資源要先用在因公執勤而可能傷害健康的族群上，尤其交警、義交等站在街頭執勤，卻不能像一般民眾戴口罩，為優先篩檢對象。

衛生局指出，將針對包括交警、義交、義警、民防等警務人員進行篩檢，第一波篩檢對象為四十歲以上的交警、義交，符合資格的一四五七人中，有意願檢查者共八五一人；第二階段對象五十歲以上的義警、民防，且有肺癌家族史者優先，共三五五五人，還在調查意願中。

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