〈中部〉《台中》松柏漁港魚貨多功能集貨場 11月完工

2019-06-04

〔記者歐素美／台中報導〕大甲松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程，因現地狀況不佳、界面設計不符等，變更設計兩次，完工日期一延再延，將延至今年十一月完工。立法院副院長蔡其昌昨邀集相關單位會勘，緊盯進度，並允諾後續將協助漁民爭取設置浮動碼頭，以利漁船靠岸。

可容納36攤、上方設觀景平台

大甲松柏漁港每日現撈魚貨，深受老饕青睞，因欠缺魚貨交易及集貨空間，漁民只能在地上擺攤販售。前市長林佳龍任內編列九千萬元，其中兩千兩百一十五萬元為蔡其昌爭取漁業署補助，於去年三月動工，興建「松柏漁港魚貨多功能集貨場暨周邊港埠設施新建工程」，將興建可容納約卅六個攤位的魚貨多功能集貨場、停車場、整補場等，魚貨多功能集貨場上方設有觀景平台，可供民眾欣賞海景。

兩度變更設計 蔡其昌邀現勘

蔡其昌昨邀集漁業署、台中市岸資所及松柏產業觀光發展協會理事長梁國銘等會勘工程進度。岸資所表示，松柏漁港魚貨多功能集貨場因現地狀況不佳，開挖後出水，包商須設置防水及抽水等設施，第一次變更設計致工程延宕，從今年四月延到六月；不料，施作時又因窗戶玻璃等界面不符，第二次變更設計，全部工程將延至今年十一月完工。

增設浮動碼頭 將與議員全力爭取

蔡其昌表示，松柏港雖是第二類漁港，主管機關為市政府，但只要是地方需要的，無論權責單位是地方或中央，他都會盡全力完成鄉親的期待，努力爭取公共建設預算，未來多功能集貨場完成後，除了可以買魚貨，還能看看海，甚至喝杯海景咖啡，海線即將多一處景點。

漁民還希望能增設浮動碼頭，以利漁船靠岸；蔡其昌允諾，將與議員施志昌合力爭取設置。

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