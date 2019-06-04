〈中部〉新住民之女畢典獲3獎 藥廠頒助學金

2019-06-04

〔記者張聰秋／彰化報導〕國立彰化女中昨天舉行畢業典禮，錄取國立台灣大學藥學系的越南籍新住民之女倪培雰，獨拿縣長獎、堅毅勵學獎及杏輝獎，「三獎」加持讓她成為焦點人物，不過，帶給她讀書優越感不在得獎的光環，而是有一位很會做越南菜的媽媽，讓同學都很羨慕。

為癌母拚上台大藥學系

彰女今年共有五九四位畢業生，新住民第二代有卅六人，已是台大準新鮮人的倪培雰，長相甜美、個性開朗，功課總是全校前三名，她看到媽媽因乳癌接受化療的痛苦，希望將來研發新藥，讓原本從自然組轉念社會組的她，為念藥學系，再請老師加強理化、生物，以校內優異成績，經由希望入學管道，錄取第一志願台大藥學系。

杏輝藥廠助學 提供實習

此事經媒體披露，國內的杏輝藥廠董事長李志文受其孝心感動，主動與校方聯繫，表達願意提供倪培雰上大學後每學期三萬元助學金，並給她寒暑假到杏輝實習機會，將提供食宿及實習費用；培雰畢業後若希望到杏輝工作，將優先錄取。

杏輝藥廠公關經理江瑞玲頒發杏輝獎給倪培雰，她受訪指出，培雰求學的故事是社會一股正能量，足當同儕榜樣，董事長希望能讓培雰感受社會溫暖，在無後顧之憂下專心學習，並提供其實現研發新藥的參與機會。

媽媽擅長越南菜 倪培雰驕傲

畢典一舉獲三獎，一般人鐵定開心不已，倪培雰反倒說，會讓她產生優越感的在於同學愛吃越南菜，知道她的媽媽很會做越南菜，尤其越南春捲炸得香酥好吃，同學都很羨慕她。

倪培雰和姊姊的學業成績都好，都念國立大學，但家境欠佳，爸爸是計程車司機，媽媽是工廠作業員，曾為了家計一人兼三職，假日還兼職，媽媽化療時也只短暫休息幾天，化療結束又重返職場，懂事的培雰讀書認真、不補習，做校內工讀生，也樂於教同學課業。

同學說，培雰熱心、謙虛、好相處，數學是強項，會教同學數學，跟她在一起帶來正面能量。

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