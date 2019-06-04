〈中部〉停辦3年 下學年雲縣國小教甄開45缺

2019-06-04

〔記者黃淑莉／雲林報導〕為改善偏鄉小校師資問題，雲林縣府辦理一○八學年度國小教師甄選，共招考四十五名，包括普通班十二名、英語專長十二名、美術專長五名、資訊專長十名及特教教師五名，即日起至七日受理網路報名，六月廿九日筆試。

雲林縣府教育處副處長林慧蓉表示，少子化衝擊，學生人數驟減，加上中央裁併校政策未明，擔心超額教師嚴重，近幾年各縣市控管教師員額，紛紛停辦教師甄選，雲林縣上次辦理甄選已是二○一五年。

林慧蓉指出，教育部明確指示「一人成班」，雖縣內六班以下小校有增加，但整體班級數並無減少，加上許多偏鄉學校反應，師資不穩定、代理教師比率偏高等問題，今年辦理國小教師甄選，國中部分因仍有超額，今年一樣不辦理。

偏校優先補缺 強化專業師資

林慧蓉強調，今年招考教師以偏鄉學校優先開缺，尤其為強化偏鄉英語、美術等專業師資，這次英語、美術老師共聘十七名。

10名資訊專長 擔任種子教師

另因應資訊化、數位化時代，資訊能力已成為生活必需，且一○八課綱納入科技領域，為強化縣內資訊教育，今年招考十位資訊專長教師，報考者除需有教師證，還要資訊相關科系畢業，未來將擔任縣內資訊種子教師。

教育處指出，雲林縣一○八學年度國小教師甄選簡章已公告在雲林縣教育網，即日起至七日受理報名，一律以網路報名，六月廿九日筆試，七月六日複試，七月七日放榜，報名網址為：http://yub108.twrecruit.com.tw。

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