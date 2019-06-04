〈中部〉《台中》市長換人活動空間縮水 東海里民抗議

2019-06-04

〔記者陳建志／龍井報導〕龍井區東海里過去承租民宅當活動中心，今年因自辦重劃建商興建活動中心捐贈給區公所，市府決定七月一日搬遷，但使用空間卻從七十坪縮水一半剩卅二坪。市議員陳世凱昨批評，東海里民有一萬多人，原本的空間就嫌小，沒想到市長換人，空間變得更小，要求在新活動中心未擴建前，應續租原有的地方，不要讓阿公阿嬤沒地方活動。

萬餘人僅32坪空間 官員也認為太小

陳世凱表示，龍井東海里人口約一萬一千人，因市府未蓋活動中心，過去長期承租一棟兩層樓建物做為活動中心，每月租金、水電費約四萬元，市府決定七月一日起，原活動中心不再續租，要搬到東海街一六三巷內新址。

陳世凱表示，原承租活動中心空間約七十坪，除做為關懷照顧據點，還有乒乓球等社區活動，空間本來就不夠；市府新設活動中心，空間理應變大，沒想到新址面積居然縮水一半、剩卅多坪，盧市長以「媽媽市長」自居，卻放任此情形發生，實在非常諷刺。陳世凱昨和數十位居民到場高喊「空間太小，我要活動中心」，要求市府若要將新活動中心設在該處，原有的活動中心也要繼續承租。

在原活動中心二樓義務指導乒乓球的陳月娥老師說，新的活動中心放兩張乒乓球桌就擺不下，且放了乒乓球桌，其他活動要如何舉行？空間實在太小，希望除了這裡，原承租的活動中心也能繼續使用，長遠之計希望該棟建物可以增建二樓、三樓，空間才夠大家使用。

建商所捐建物 請公所重新評估檢討

市府民政局地方自治科科長洪靖欽表示，市府興建的活動中心，最小使用空間約九十坪，該棟建物是建商捐給區公所，土地權狀為卅二坪，坦言看過現場後，也認為該空間當活動中心太過狹小；因該棟建物未必要做為活動中心，只要不是做為活動中心，原本承租的民宅就可繼續承租，已請龍井區公所重新評估檢討是否做為活動中心。

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