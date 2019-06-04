〈中部〉《台中》足球園區移南屯 議員憂補助款刪減

2019-06-04

〔記者張菁雅／台中報導〕前市府原訂在北屯區環中路與榮德路口的「文中小六用地」興建足球園區，並獲前瞻基礎建設計畫補助，新市府上任後，將地點移到南屯區「文中小用地」。民進黨市議員三日質疑，足球園區計畫改變，可能導致中央補助款減少，甚至取消補助。運動局長李昱叡則表示，會盡全力爭取中央補助維持六十％，市府負擔四十％。

前瞻補助4.4億元 已報中央申請變更

足球園區預算約七億五千萬元，中央補助四億四千九百四十萬元，市府自籌三億一百廿五萬元。新市府上任後，將足球園區地點移到南屯區益豐路三段與龍富九路口的「文中小用地」，預算擬分三年編列，今年先提追加預算三億兩百廿三萬元，包括市庫一億元、中央補助款兩億兩百廿三萬元。

市議會教育文化委員會昨審查該筆預算時，議員江肇國、黃守達表示，他們支持足球園區預算，但因地點改變，計畫必須調整，市府已將修正計畫報請體育署申請變更計畫，但體育署核准函到現在還沒下來，他們擔心不僅建設無法如期完成，中央可能減少補助、甚至取消補助。

核准函還沒來 議員要求不得低於5成

議員蔡耀頡則要求，若中央補助款減少，足球園區應回復原計畫。李昱叡表示，台中市足球人口在國內數一數二，足球園區原本規劃地點面積約七公頃，因開發規模大，作業期程冗長，加上前瞻計畫執行期程需在二○二一年八月底前完成，且考慮後續營運維護花費及成本評估，因此進行計畫修正。在針對區域發展、交通便利性、基地面積大小、市場環境及周邊重大體育建設、後續維護等因素分析後，選擇調整到南屯區，市府會盡全力爭取中央補助維持六十％，市府負擔四十％。

教育文化委員會最後作成決議，預算照案通過，中央補助不得低於五成，且未拿到中央核准函前，預算不得動支。

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