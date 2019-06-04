〈中部〉《擬調降日本山藥關稅 南投抗議》農糧署︰國產不足 仍須進口

2019-06-04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕立法院擬調降日本山藥關稅，從十六％降至八％，南投縣山藥產量佔全國六成，縣長林明溱、立委許淑華、馬文君等人昨帶頭抗議，呼籲農民和縣市長抵制該法案，不能讓其修法過關。農糧署長胡忠一回應，國產山藥產量不足，一年仰賴日本進口三千多公噸，且兩者價格和銷路、吃法有所區別，山藥受到影響應比較輕微。

銷路吃法有別 衝擊較輕微

「反對降關稅」、「搶救山藥」、「搶救農民」、「拒當祭品」、「搶救農業」，林明溱等人在南投縣議會召開記者會，指南投縣山藥年產量九三五四公噸，佔全國六成，中央將山藥列入調降關稅項目，是討好日本人，南投縣堅決反對。

胡忠一對此強調，國際化也是台灣農業必須面臨的考驗，經盤點農產品後，發現國產山藥仍不敷市場需求，目前仍仰賴進口，一年進口三千多公噸，而目前進口山藥一公斤一○四元，台灣山藥則是四十七元，進口是國產山藥價格的兩倍多。

是否調降關稅 立院還未定案

胡忠一也說，兩者銷路不同， 日本進口山藥多銷到餐廳，國產的則是市場販售，吃法也不一樣，日本山藥大多生吃，國產山藥則是煮熟食用，經這些因素考量後，山藥調降關稅的衝擊最小。是否調降山藥關稅，目前只是草案還未實施，還要等立院通過才會調整。

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