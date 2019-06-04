〈中部〉鳳梨沒崩盤 青農林子瓏澄清全賣光

2019-06-04

〔記者陳鳳麗、湯世名／綜合報導〕有媒體報導彰化縣芬園鄉青農林子瓏因鳳梨價格崩盤，只好任它爛，農糧署長胡忠一駁斥，指去年鳳梨價格差，政府即展開調節產銷策略，前日台北果菜市場平均交易價為一公斤卅五．七元，比去年同期上漲十七．八元。林子瓏也否認「崩盤」，他說，自種自賣一台斤賣廿元，比去年同期十三元漲了七元，二分地的鳳梨已全部賣完。

農糧署：漲成去年同期兩倍價

林子瓏昨天澄清說︰「沒有崩盤啦！」並指他種植逾二分地鳳梨，都是自種自賣，每台斤賣廿元，價格比去年同期每台斤十三元左右還好，不到一個月就賣完，絕對沒有媒體報導的崩盤一事，去年價格最低曾到每台斤十一、二元，才真的是崩盤。

錯開產期 多元行銷奏效

胡忠一昨親自駁斥媒體崩盤說，他指出，去年鳳梨的確價格崩盤，去年下半年政府即組成鳳梨策略聯盟，依地區分批催花，產期從原先四至六月，調至一到二月採收，錯開與夏季水果同時上市的時間。

今年農委會採取多元行銷三一七公噸，外銷四萬五四一七公噸，加工處理二一三四公噸，五月卅一日產地平均價格是一公斤廿四．四元，比去年同期上漲九．六元。前日台北果菜市場平均交易價也在一公斤卅五．七元。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷也說，農會收購價是一台斤廿元，產地大盤收購價也是十五元以上，林子瓏的阿公也說鳳梨都賣光了，不知為何會說「鳳梨任它爛」。幸好現在已是產期尾聲，否則該報導真的會讓鳳梨價格崩盤。

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