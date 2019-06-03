〈南部〉積極向上 小五視障生獲全國總統教育獎

2019-06-03

〔記者劉婉君／台南報導〕「就算再高的牆，只要努力，也可以推倒。」這是大灣國小五年級蘇漴瑋最喜歡的話，雖然天生雙眼全盲，但並不認為自己和別人不一樣，不僅立志成為音樂家，希望用音樂帶給他人正向的力量，還想成為第一位登上外太空的視障生，探究太空秘密。他的積極向上、樂觀，也獲得全國總統教育獎肯定。

現年十一歲的蘇漴瑋，在十個月大時就被診斷出雙眼視網膜剝離，僅能透過光點辨識白天、黑夜，但從小就愛閱讀，藉由點字讀到音樂家的故事時，深受吸引，主動跟父母要求學習鋼琴，雖然因為看不見，必須將每首曲目的樂譜強背下來，他也甘之如飴。

蘇漴瑋說，一開始要背譜，還要摸索琴鍵的位置，真的很辛苦，也常常彈錯，遇上樂譜頁數多的曲子，難度更高，一度也讓他想放棄，但他只要想起最喜歡的話，就能振奮精神，繼續向前進。

學業、運動、才藝樣樣行

不論是課業、運動、演說、鋼琴演奏等，蘇漴瑋都努力做到最好，不僅功課保持在班上前五名，也曾獲台南市身心障礙國民運動會跳遠第一名、賽跑一百公尺第二名、全國視障生點字比賽第一名、特教生才藝比賽第一名、台南市語文競賽國語演說預賽第一名等，並常參加公益活動，關懷弱勢。

立志當音樂家 夢想上外太空

蘇漴瑋表示，自己是先天性看不見，「這個世界對我來說就是這樣，不會覺得和別人有什麼差別。」和同學相處得也不錯，他最欣賞的音樂家就是莫札特，未來也希望能創作，用音樂和自己的故事告訴其他人，努力向上，不要怕困難。

蘇漴瑋還有另一個志願，就是要成為第一位到太空冒險的視障生，他說，因為還有很多太空秘密未被發掘，他想要親自去探索。昨天在家人的陪同下，接受副市長許育典及教育局長鄭新輝表揚。

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