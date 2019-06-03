〈南部〉T-Bike溪北拓點 多落腳大新營地區

2019-06-03

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市T-Bike租賃人次在五月卅一日突破兩百萬，目前全市共有六十二處租賃站點，但主要均位於溪南地區，今年預計再新增卅個站點，將服務範圍拓展至溪北地區，初期規劃在大新營地區，最快十月底就可設站。

台南市T-Bike自二○一六年啟用，現共有六十二站、一六○四輛車，至四月底累積租借次數一九三．五萬人次，五月底已突破兩百萬人次，平均周轉率平日約二．八車次，假日約三．五車次，其中，台南火車站前站的租借次數從去年十月以來，每個月都超過一萬次，居各站之冠，也是唯一破萬的站點。

今年再增30站 最快10月底設站

不過，過去T-Bike租賃站點局限在溪南地區，溪北民眾殷殷期盼，交通局因應民眾需求，今年編列約三千萬元預算，預計再新增卅處站點，也將溪北地區納入。

交通局綜合規劃科長莊惠忠表示，交通局目前正在會勘六十處新地點，其中，溪北地區約有將近廿處，均位於大新營地區，預計本月底會勘完畢後，挑選出適合的位置，再簽報市長圈選最後設置地點，選址將以需求量較高、平日及假日人潮多的地點為標準，例如景點，實際的站點分布狀況，目前尚無法確定。

第兩百萬位租車 獲贈一輛T-Bike

響應六月三日「世界自行車日」，市府昨天在日新國小舉辦自行車日，由市長黃偉哲送出一輛T-Bike，給第兩百萬人次租賃T-Bike的成功大學學生陳嘉謙，並感謝奇美集團捐贈T-Bike日新國小站點及卅二輛T-Bike，提高民眾使用公共設施的便利性。

黃偉哲表示，台南是行政院核定南部唯一的低碳示範城市，今年除了要將T-Bike租賃系統服務擴大至溪北，也將全面推廣BBW（Bus、Bike、Walk）低碳輕旅行，即公車、自行車及步行，落實低碳城市的目標。

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