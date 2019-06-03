〈南部〉澎湖秘境天堂路整地 遊客誤傳開膛破肚

2019-06-03

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕爆紅的澎湖觀光秘境天堂路，新近由後寮社區發展協會找來怪手在沙灘進行整地，卻被不明就裡的遊客誤傳為「開膛破肚」，其實這是每年例行性的沙灘環境整理計畫，同時也在動工前上網公告，但仍引發部分遊客誤會。

位在白沙鄉後寮沙灘的天堂路，其實是當地王船彎靠的海堤，因蜿蜒入海，出現海天一色美景而聞名。但因位在澎湖迎北海岸，每年東北季風起，就會有大批泥沙及海洋廢棄物堆積，因此後寮社區發展協會自二○一七年申請中央補助城鄉風貌計畫，雇請怪手展開環境整理，並進行整沙行動。

今年整理行動自五月底實施，由理事長葉文泉雇請怪手，進行例行性的沙灘與周邊環境整理，時間三至四天即可完成。但卻傳出有遊客投訴，指稱看到沙灘遭怪手「開膛破肚」，出現山丘型的沙堆，擔憂破壞環境生態，出發點雖然相當環保正義，但卻讓主動整理的後寮社區發展協會相當受傷。

葉文泉表示，現在後寮天堂路歸屬管理不明，白沙鄉公所曾邀集澎管處、國有財產署、海巡及岸巡等相關單位開會，也無法釐清管理單位，導致屢傳汽機車誤闖沙灘、破壞生態的案例。葉文泉希望澎湖縣政府及觀光局澎管處等上級主管機關，能夠早日接手管理，協助辦理相關的規劃工作，才能營造安全舒適旅遊形象，而非由後寮社區發展協會自主性管理，人力及經費都力有未逮。

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