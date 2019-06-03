〈南部〉綠色精靈螢光蕈 高雄大崗山大爆發

2019-06-03

〔記者蘇福男／田寮報導〕阿蓮、田寮兩區交界的大崗山區，六年前首次發現有「綠色精靈」之稱的夜間發光植物—螢光蕈，多年來數量穩定成長，今年因雨水充足大爆發，令生態保育人士喜出望外！

夜間發光 無污染、干擾環境才現身

螢光蕈為一種發光真菌，只有一公分大小，只在雨後或潮濕不受污染及人為干擾的環境才會現身，因此也被視為環境優劣的指標性植物，常見於竹林腐敗的竹節、竹葉間，其發光部位在蕈傘，發光機制至今不明，只知道不同於螢火蟲，要看到螢光蕈必須「運氣加上福氣」。

雨水充足 竹林路徑都可找到

大崗山人文協會環境部主任何耿旭說，從二○一三年首次發現螢光蕈至今，大崗山每年皆有數量不等的螢光蕈被發現，最近因時常下雨，雨水充足，螢光蕈大爆發，大崗山竹林路徑隨時都可找到二十朵以上的發光蕈菇，最大傘面半徑達一．五公分，螢火蟲數量也有逐漸增多跡象，顯示大崗山自然生態環境未受破壞污染。

何耿旭表示，根據中央研究院研究員柯惠棉研究，螢光蕈發光過程是由一個「螢光素酶」（luciferase）的蛋白氧化螢光素（luciferin）的化學分子，過程中產生了光子而發光，目前全球觀察到的螢光蕈約五百多種，但究竟螢光蕈發出冷光是為吸引昆蟲傳播繁殖，或是為了代謝某種化學物質而轉化發光，仍有待科學家驗證。

生長地毒蛇出沒 建議找專家導覽

大崗山人文協會理事長張美娟提醒，螢光蕈夜間才觀察得到，目前發現地點常見雨傘節、龜殼花、赤尾青竹絲等毒蛇活動，建議民眾入山觀賞螢光蕈最好找專家帶隊導覽。

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