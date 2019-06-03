〈南部〉高雄三民區鼎金里4天7例 登革熱爆群聚疫情

2019-06-03

〔記者方志賢、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜上任五個月，就想轉換跑道選總統，但高雄市卻爆發登革熱群聚疫情，三民區鼎金里天祥一路某巷子周邊一百公尺內，四天內出現七例登革熱第四型確定病例，連同二月前鎮區的首例病例，全國八例登革熱本土病例全在高雄市。

今年提早 已有8例本土病例

高市登革熱疫情被行政院長蘇貞昌點名是全台最嚴重地區，對此，高雄市長韓國瑜昨強調，兩個月前就開始做預防工作了。他說，已跟衛生局長談過，除了環保局、衛生局之外，也特別拜託警察局，調動一些義警、義消、民防，一起投入登革熱預防工作。

高雄市今年二月罕見發生全國首例本土登革熱病例，由於過去登革熱疫情以夏天為主，去年首例發生在七月，去年全年本土病例十二例，而今年比過去提早五個月發生疫情。

確診第四型 住院防蚊隔離

高雄市上個月廿九日才發布三民區鼎金里出現全國第二例本土登革熱病例，昨上午又發布鼎金里新增六例本土確定病例，合計七例，四男三女，其發病日分別是五月廿七日到卅日，五月廿九日到六月一日陸續通報、確診。

衛生局表示，新增七例登革熱第四型確定病例，經疫調發現大部分居住在鼎金里天祥一路某巷子周邊一百公尺內，另一例居住在鼎西里，但其活動地點也在鼎金里天祥一路該巷子內一帶。

同住接觸者暫無疑似症狀

衛生局說，七名病例檢驗結果均確認為PCR陽性、血清病毒型別第四型，第一時間全安排住院防蚊隔離，同住接觸者目前暫無疑似症狀，經疫調其中四位具有金獅湖市場的共同活動史，研判有極高的地緣關係，且個案血清型別均為第四型病毒（經疾管署證實為二○一九年第四型登革熱印尼株），確認為本土登革熱社區群聚事件，屬同一波感染。

防疫團隊對病患居住地、工作地、活動地及周邊社區民眾，進行擴大疫調及採檢一○五人，其中九十九人排除、一人檢驗確診登革熱第四型感染、五人需再二次採檢。

防疫團隊勘查確診個案居住及活動地之現地環境狀況不良，民眾收集瓶罐、堆置雜物雨後積水孳生病媒蚊，使得社區病媒蚊密度竄升。

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