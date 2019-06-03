〈南部〉池上大坡池竹筏賽 30隊創新高

2019-06-03

〔記者王秀亭／台東報導〕台東池上鄉一年一度的「划很大」竹筏競賽昨天在大坡池舉行，雖然今年最高獎金從十萬元大幅縮水至三萬元，報名參賽隊伍仍多達三十隊，創下歷年新高，鄉長張堯城說，顯見參賽者喜愛大坡池環境。

池上竹筏競賽在開幕儀式後，由池上鄉公所及鄉民代表會分別組隊進行表演賽，一較高下，隨後由池上國中學生展開竹筏傳承賽，意在傳承及緬懷先人竹筏文化的意義，在工作人員指導下，學生們一聽到哨音響起，立即賣力向前划，觀賽鄉民無不嘶聲力竭，為學生們加油打氣。

高雄奪冠 台東留下亞、季軍

上午十一時進入竹筏賽重頭戲，來自高雄、花蓮、台東及鄉內的划竹筏高手齊聚，連續多年拿下竹筏賽冠軍的高雄船老大隊，今年不受獎金縮水影響，依舊報名，比賽結果由高雄船老大拿下五連霸冠軍，鹿野鄉的巴拉雅拜青年會首奪亞軍，台東小英之友會拿下季軍，玉里鎮春日里的頑皮豹家族A隊獲殿軍。

張堯城指出，竹筏季等於是一期稻作收割前的同樂會，昨天辦完，今天就開始收割稻作，秋收音樂節也是在二期稻作收割前舉辦，充分凸顯池上是藝文米鄉的特色，而竹筏季已舉辦十四年，多數參賽隊伍早已愛上這個競賽環境。

賽道整備朝向國際水準

張堯城說，今年大坡池除人工島挖除，賽道由原本的南北向，改為東西向，賽道整備也朝國際水準，首次使用浮球規範出兩條各寬二十米的水道，若竹筏跨越兩側標線就算失格，意在要求選手操控竹筏的能力，選手在大坡池寬闊水域競賽，遊客也能清楚觀賞競爭激烈的竹筏賽。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法