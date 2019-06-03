〈台北都會〉台北市化南新村列暫定古蹟 政大再提訴願撤銷

2019-06-03

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市文資審議委員會去年一月將國立政治大學「化南新村」登錄為「聚落建築群」，政大不服結果，向台北市法務局訴願審議委員會提起行政訴願，台北市文化局被認定有行政瑕疵，須在九十天內另為處分，當時文化局在議員要求下，將化南新村指定為「暫定古蹟」；未料，政大再出手，二度提起訴願，要求撤銷暫定古蹟身分。

政大：無天然災害等緊急狀況 不應列入

政大總務處秘書林啟聖表示，政大認為化南新村並不具有啟動暫定古蹟的條件，並未遭受人為損害或天然災害破壞等緊急狀況，卻被指定為暫定古蹟，政大對適用的情境、條件有所疑慮，因此提起訴願。

校長：因文資問題 興建校舍規劃受阻

政大是否想要縮小範圍？政大校長郭明政表示，過去政大規劃在此地蓋學人宿舍和法學院，從他未當校長時，學校立場就是如此，現在卻因文資問題而無法蓋，當初規劃已受嚴重阻礙。對於是否有找市府表達意願，郭說：「當然，還會持續溝通。」

文化局：列暫定古蹟 是按文資法處理

對此，北市文化局主秘劉得堅表示，依照文資法處理，且基於權責先給化南新村暫定古蹟身分。

對於政大認為無緊急狀況，不滿文化局暫定古蹟，劉得堅表示，政大有自己的主張，但文化局就是按程序處理並無問題。至於政大是否有和市府溝通縮小範圍，劉得堅說，不清楚，但有可能在文資委員現勘時表達自身意願。

政大擬拆化南新村建教學大樓 引發抗爭

政大為擴建教學大樓，在二○一五年選定化南新村進行改建，欲拆除部分建物，遭居民、文資團體抗議，去年一月送文資審議，獲委員一致共識保留，登錄為聚落建築群，為此政大以市府官員未迴避等理由，向台北市法務局訴願審議委員會提行政訴願，市府罕見地通過訴願，打臉文資會。

去年登錄為聚落建築群 政大訴願成功

台北市議員徐弘庭上月質詢法務局長袁秀慧化南新村訴願案，袁坦承政大有找她「諮詢」，所以她未參與該訴願案，徐當時以洲美街誤拆事件為例，擔心該案因空窗期而「被處理掉」，要求文化局保護文資，文化局當晚立刻將化南新村列為暫定古蹟。

里長：政大再提訴願 化南新村將無保護傘

萬興里長詹晉鑒表示，化南新村去年通過文資審議指定為聚落建築群，沒想到政大竟來個回馬槍提起訴願，如今政大不滿被指定為暫定古蹟，二度提起訴願，要求市府撤銷，這讓當地居民、文資團體無法接受，政大現在就是要破壞化南新村保護傘，沒暫定古蹟身分，遭拆無罰則保護。

化南新村不同論點對照表

政大教職員宿舍化南新村去年登錄為「聚落建築群」，日前又被列為暫定古蹟，政大再提訴願要求撤銷。（資料照）

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