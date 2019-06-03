〈台北都會〉「世界自行車日」 蘇揆騎單車推沙雕季

2019-06-03

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍昨天到新北市福隆海水浴場參加「世界自行車日」活動並行銷福隆沙雕季，蘇貞昌要求交通部持續興建自行車道，帶動全民健康運動，也邀請民眾到福隆沙灘吹海風、感受沙雕藝術之美；林佳龍表示，二○二一年將訂為「自行車旅遊年」，交通部已製訂系統規劃設計手冊，各縣市政府開闢自行車道要按照規劃設計，確保品質和一致性。

蘇貞昌表示，台灣是自行車王國，他在二○○七年的行政院長任內就宣布五月五日為「台灣自行車日」，因為兩個五連起來看似自行車，聯合國直到二○一八年才訂六月三日為「世界自行車日」，比台灣晚了十一年，自行車環保又可運動健身，他當年擔任行政院長時推動「千里自行車道，萬里步道」計畫，他在台北縣長任內也推動八里左岸自行車道，透過巨大集團（捷安特）董事長劉金標協助，推動「甲地借、乙地還」，成功推廣國人騎自行車的習慣。

林佳龍表示，二○二一年將訂為「自行車旅遊年」，現有的環島自行車一號線有廿五條的支線，交通部編列十六億元，希望「環島自行車道升級計畫」成為國家發展計畫，未來的經費還會加倍，共有三十二億元經費可以運用。

另外，蘇貞昌說，政府推動北海岸觀光，麗寶集團董事長吳寶田在福隆興建福容及貝悅飯店，大力協助福隆沙雕季活動；觀光局指出，「福隆國際沙雕藝術季」活動期間到八月二十五日止，展出三百六十五座沙雕作品，由八名沙雕師共同打造的「重現海洋樂園—亞特蘭提斯」奇幻海洋城堡主題，很有看頭。

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