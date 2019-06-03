〈台北都會〉全台最貴機車停車場 政院：規劃文化設施

2019-06-03

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於板橋車站旁、新板特區三．三公頃的「新北表演中心」預定地（特專三），是全市的黃金地段，過去十五年歷經政黨輪替，計畫多次變更、延宕，如今成為全台地價最貴的機車停車場，去年市長選舉成為藍、綠交鋒的話題，新北市長侯友宜當時主張興建「科技影音兒童樂園」。雖然中央、地方對於文化用途已有共識，但究竟要興建何種形式的文化設施尚無定論，全案原地踏步。

板橋車站旁萬坪停車場 市價250億

新北表演中心計畫（原名大台北新劇院）一波多折，土地是國有地，早在二○○四年就獲得行政院核定，規劃興建大型劇院，但多年來因財務可行性的問題卡關，導致市價高達二百五十億元的上萬坪「寸土寸金」精華地，如今做為機車停車場。

興建何種形式 將與新北市府研商

行政院長蘇貞昌在去年競選新北市長期間，拋出興建親子體驗博物館的政見，侯友宜也提出「科技影音兒童樂園」，兩人「英雄所見略同」；今年三月底，侯友宜出席行政院會時當面向蘇貞昌爭取，希望盡早定案。

市議員戴瑋姍建議說，美國波士頓、英國倫敦、日本大阪及南韓仁川都有大型兒童博物館，希望市府積極向文化部提案、協調用地，研議興建兒童博物館的可行性，並爭取國發會補助。

文化局長蔡佳芬表示，已多次拜會文化部討論此案，中央、地方對於基地規劃有初步共識，包括融入親子藝術科技空間、結合產業藝文生態，或以「重建台灣音樂史」理念建置台灣音樂中心等，中央、地方將建立交流平台並召開工作小組會議，盼政策早日擬定。

文化部官員指出，二○○四年起在特專三用地推動大型劇院興建案，為了符合財務可行性，高達九成的建築量體必須做為商業與住宅設施，二○一六年公告地價大幅調高，加上基地被劃入捷運環狀線禁限建範圍等影響，原來的BOT開發方式已不具自償性，且文化設施比率過低已偏離核心價值，再加上新北市議員大都反對規劃案，文化部才暫緩招商作業。

文化部表示，特專三用地興建「具有指標性的文化設施」的目標不變，後續將與新北市政府針對規劃內容、開發方式及分工等細節研商，並與專業團體協調後取得共識，確認規劃方案後再完成中長程計畫修正，呈報行政院核定。

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