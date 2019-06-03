〈北部〉《花蓮》原民會補助 北埔、慶豐部落聚會所落成

2019-06-03

〔記者王錦義／花蓮報導〕原民會主任委員夷將．拔路兒Icyang．Parod昨天到花蓮分別參加北埔、慶豐部落聚會所落成儀式，夷將指出，原民會核定補助花蓮市的「華東（大本）」等共五個部落聚會所興建工程，計五千八百多萬元，其中吉安慶豐、新城北埔及順安等三處聚會所已於今年完工。

面積一千三百多平方公尺的慶豐部落聚會所，獲原民會核定補助總經費一千五百萬元興建，最近完工，目前辦理驗收。吉安鄉長游淑貞說，第一階段將整體硬體設施及周邊環境初步整理後執行完成，同時預留燈光、風扇管線、黑網輪軸，後續計畫再爭取增設燈光、風扇、黑網、夜間照明、標示牌及零星設備。

Icyang．Parod說，部落聚會所是族人重要的公共活動空間，原民會非常重視各部落聚會所的需求與建設情形，他希望縣府原行處長陳建村能進行全縣聚會所盤點，不論是用地變更費用不足或是其他項目，盡速將計畫進行滾動式修正，獲准後將依新的計畫執行，原民會將儘速核定工程補助經費。

花蓮縣長徐榛蔚說，五個部落聚會所扣除已完工的三個，其餘施工中包括花蓮市大本部落、秀林鄉民有部落，此外，壽豐鄉共和部落等十七個部落正辦理規劃設計，由於土地變更、辦理興辦事業計畫等流程都需經費，有賴中央與地方協力。

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