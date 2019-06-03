〈北部〉《國民黨宜蘭立委初選》呂國華險勝 黃定和不服

2019-06-03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣立委初選昨公布民調結果，前縣長呂國華以卅三．一○四％，險勝第二名宜蘭縣議員黃定和的卅一．九八七％，雙方僅差一．一一七個百分點，結果公布時，黃定和未出席，事後痛批民調不公，不排除脫黨參選；國民黨宜蘭縣黨部主委張建榮說，黃若脫黨參選，將祭出黨紀開除黨籍。

黃︰今開記者會 不排除脫黨參選

宜蘭縣立委選舉應選一席，民進黨確定現任立委陳歐珀尋求連任，國民黨將提名呂國華參選，兩人均是政壇老將，在地方擁有極高知名度。

國民黨宜蘭縣立委初選四選一，民調支持度依序是呂國華卅三．一○四％、黃定和卅一、九八七％、國民黨宜蘭藍天志工團長李偉華廿三．二七二％、黨員劉燦輝十一．六三七％。呂國華說，感謝縣民支持，但第二階段的大選更艱難，需要更多人力挺，有信心打敗陳歐珀。

縣黨部公布民調結果，呂國華、李偉華、劉燦輝均到場，獨缺黃定和，黃事後受訪抨擊民調不公，根本亂做，像他太太接到民調電話，對方竟問家裡有沒有男人，太太回答沒有，就被掛斷電話，有電話紀錄可查，這樣的民調哪會精準。

黃定和說，不排除脫黨參選，更痛批呂國華是政治詐欺集團首腦，今天會召開記者會進一步說明；呂國華回應，不便有太多評論，一切由縣黨部處理，呼籲黃定和以大局為重。

縣黨部︰若脫黨參選 將開除黨籍

張建榮表示，黨內初選方式經所有參選人協調，取得共識，民調絕對公平，縣黨部不認同也不會採納黃定和的看法與意見，如果黃脫黨參選，勢必違反黨紀，將面臨被開除黨籍處分。

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