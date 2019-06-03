〈北部〉端午賽龍舟 竹竹苗三地7日競速

2019-06-03

〔記者鄭名翔、蔡彰盛、黃美珠／綜合報導〕苗栗縣政府與竹南鎮公所今年再度合作，七日將於竹南中港溪出海口舉辦端午龍舟錦標賽，縣長徐耀昌、立委徐志榮、鎮長方進興等人昨天共同依古禮為龍舟點睛祈福。

新竹市端午節龍舟賽昨天則已在南寮漁港揭開序幕，由六十三隊進行分組預賽，七日進行決賽；新竹縣長杯龍舟賽七日也將在新豐鄉池和宮池和湖舉行。

徐耀昌表示，竹南中港溪場地環境佳，加上縣內無形文化資產「祭江洗港」民俗傳統，未來可望成為國內指標性的端午節慶盛會。

龍舟賽將於七日上午十點在中港溪出海口登場，共四十七隊參賽，竹南鎮公所整修六艘龍舟，昨依古禮由中港慈裕宮主祀，恭請眾神明為賽事祈福，並由徐耀昌、方進興及地方民代們為龍舟點睛。

竹南鎮保有百年歷史的「祭江洗港」傳統及全國唯一媽祖夏季出巡活動，徐耀昌表示，早期中港溪海口發生重大船難，地方請出媽祖出巡遶境祈福，成為竹南特有的端午民俗活動。

新竹市端午節龍舟賽今年有「警、消大戰」、空軍聯隊參賽，還有外籍人士組隊挑戰。市府推出觀光行銷活動，拍照打卡可獲限量價值四百元的「十七公里海岸線自行車體驗券」及「南寮在地漁貨組」，現場還有端午市集。

新竹縣長杯龍舟賽共四十一隊競技，公路總局建議民眾前往，可由省道台一線（湖口八德路）轉入新豐新庄路或從一一七號縣道（湖口中正路）銜接，改走省道台十五線進入會場。

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