〈北部〉關西金山蝙蝠洞 北台罕見喀斯特地形

2019-06-03

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮金山里有個北台灣少見、由喀斯特地形所造成的蝙蝠洞，棲息難以計數的蝙蝠，曾被視為探險天堂但後來封閉，金山社區發展協會理事長羅政宏盼能重新開放，帶動地方觀光發展。

顧慮安全 所有權人不開放

蝙蝠洞所有權人、玉山石礦公司董事長羅吉琛表示，他小時候進去探險過，除了通往蝙蝠洞的山徑落差很大、危險，溶洞窄小，附近以前採過礦，安全上有很大的顧慮，不宜開放。

據了解，蝙蝠洞內有許多四通八達的小徑，尋幽訪祕者須以走、蹲、鑽、爬等方式前進，一九七○到一九八五年代曾被視為探險的天堂，後來因附近採礦，業者考慮炸山採石的安全而封閉。

關西鎮鄉土文化協會理事繆美琴說，金山蝙蝠洞的喀斯特地形北台罕見，溶洞大到可讓人通過，棲息蝙蝠的洞內與通往的老步道都有豐富的生態教育資源。蝙蝠洞入口處有如一隻渾然天成的蝙蝠，給造訪者很大的驚喜。

羅政宏說，社區居民前年曾根據印象整理出六條溶洞祕境，短的約一百公尺，十五分鐘可走完，最長的溶洞則有三公里。

他說，蝙蝠洞探祕是很多五、六年級生共同的回憶，如果能夠重新開放，吸引遊客探訪，金山社區的農民就可在地銷售自家農產品，經濟會變好。

羅政宏回憶，國中時爬過溶洞，部分路段雖可以走人，但高低落差不小，有些需要蹲著才能通過，甚至要匍匐前進，且無法兩人併行，增添許多冒險的樂趣。

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