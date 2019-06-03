〈北部〉10年有成 白沙屯網路西瓜節喊停

2019-06-03

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣白沙屯媽祖婆網站網路西瓜節早瓜季活動，今年邁入第十年，昨天一早三百多名親子直接到瓜田，五百多顆、逾一萬二千台斤的西瓜被搶購一空。媽祖婆網站長駱調彬說，早瓜季活動已打開白沙屯西瓜知名度，也達到預期目標，今年是最後一次舉辦，未來西瓜產期時，網站會公布相關訊息，民眾可直接到產地買到俗擱大碗的西瓜。

早瓜促銷已達預期目標

白沙屯媽祖婆網站長駱調彬表示，通霄白沙屯地區的西瓜分「早瓜」及「晚瓜」，早瓜產期為每年端午節前後約一個月、種植成功率最高、產量也最多。晚瓜產期為每年中元節前約一個月、適逢颱風季節風險較高、產量較少、一般都種植十多台斤的紅肉花紋瓜等。

昨天一早來自全國各地的民眾集合後，直接到產地買西瓜，不少父母親帶領孩子走入田間，體驗農村生活，今年一台斤約十四元，約五百顆、逾一萬二千台斤的西瓜被搶購一空，最夯的一元競標，更是熱絡，小朋友也加入搶標，同樣被搶標一空。

產期出現供不應求情況

此活動，今年是最後一次舉辦，王姓瓜農為感謝老顧客長期的支持，準備了炒米粉、酸菜鴨等在地農村美食，供大家品嘗。

駱調彬指出，當初舉辦早瓜季活動，主要是行銷在地產業，舉辦十年已打開白沙屯西瓜知名度，不少民眾在產期時，直接到產地購買，致出現供不應求情況，由於已達到預期目標，明年將不再舉辦，但未來西瓜產期到時，網站會發布相關訊息，民眾可直接到產地挑西瓜，（http://www.baishatun.com.tw/）。

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