〈北部〉喝石門水庫水 竹市2021年達陣

2019-06-03

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅一年來積極向台灣自來水公司提出調度水源要求，爭取新竹市全數飲用水庫水，去年獲台水允諾推動「二○二○年北水南送計畫」，並獲行政院納入前瞻基礎建設計畫，工程將於四日開工，預計明年十二月竣工，二○二一年中完成驗收並通水，確保新竹地區產業、民生供水穩定無虞，並可望全部飲用水庫水。

北水南送工程4日開工

新竹市政府去年啟動「新竹市民喝好水三部曲」，回應市民對飲用水品質的期盼，首部曲為林智堅持續向台水公司提出要求，盼將新竹市民生飲用水全數改成水庫水，獲得台水允諾北水南送，調度石門水庫用水至新竹地區。

二部曲為三月民間團體提案公投推「廢污水管理條例」訂定，林智堅第一時間簽署提案並即刻主動擬定自治條例送議會審議。

第三部曲則是爭取市民喝好水的關鍵一步，獲行政院納入前瞻基礎建設的「二○二○年北水南送計畫」，四日將由台水公司動工，明年十二月底各標工程竣工，預計二○二一年六月完成驗收及通水。

保民生、產業供水穩定

這項工程於省道台一線及桃園市內的道路施工，管徑一千厘米送水管線約十四公里，管徑一千五百厘米送水管線約十二公里。

新竹地區目前自來水供水量每日約五十六萬噸，其中頭前溪隆恩堰供應約十到十五萬噸水源，管線工程完工後，在水情穩定情況下，新竹地區將可全部飲用水庫水；若遇水情吃緊，新竹市有頭前溪水源作為備援系統，確保民生、產業供水穩定無虞。

市府工務處表示，為提升新竹地區供水調度備援能力，台灣自來水公司建置桃園至新竹間送水幹管，讓桃園至新竹水源調度備援能力由現況每日四點六萬噸提升至每日二十萬噸，工程總經費合計約廿七點八億元，由前瞻基礎建設計畫的水環境建設計畫支應。

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