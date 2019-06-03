〈北部〉出租電動機車電池交換站 桃園市府4年進帳600萬

2019-06-03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府配合中央低碳生活綠能政策，力推電動機車，交通局為此盤點全市卅九處公有停車場畸零空間，租給電動機車業者設置電動機車充電設施，四年租約可為市庫進帳約六百萬元。

市府秘書長黃治峯昨出席「Gogoro車主快閃桃園城．GoStation®電池交換站」啟用典禮時表示，市府在桃園、中壢、平鎮、蘆竹、龜山、大溪及楊梅等公有停車場，利用畸零空間招租方式，提供Gogoro設置電動機車電池交換站，提供電動機車車主換電池服務，Gogoro在全市的電池交換站也達到一七九站，不僅成為全台灣電池交換站最多的城市，也是電動機車掛牌比例最高的城市。

交通局指出，目前桃園的路邊機車停車格約有四萬三千格，但電動機車專用停車格只有二三三格；路外停車場的機車格約有五千五百格，電動機車專用格為六十四格。

交通局停車管理工程科科長魏光譽表示，電動機車格的設置以大眾運輸場站及政府機關周邊為主，電動機車格比例低，是因為電動機車比例不高，設置專用停車格是為鼓勵民眾使用低碳運具，因此不會大量設置電動機車格，避免大幅排擠一般機車停車空間。

儘管如此，魏光譽說，路邊停車格部分，會與環保局搭配，持續在大眾運輸場站及政府機關周邊設置電動機車格，路外停車場部分，也會搭配一定比例的電動機車停車格，鼓勵民眾多使用低碳運具。

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