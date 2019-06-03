〈北部〉停車難、無超商 桃園經國轉運站怨聲多

2019-06-03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園區經國轉運站是桃園市首座整合公路客運及市區公車的轉運站，啟用近月來因規劃不當，狀況連連，先是停車空間不足，站外人行道淪機車停車場，近日又被民眾抨擊站內仍無便利商店，販賣機商品賣完不補，「九十九％都是空的」，讓轉乘乘客不滿直呼：「非常不便民！」

交局︰7月有超商、咖啡店進駐

交通局公共運輸科專員巫秀堅對此表示，轉運站已委由國光客運公司營運，國光已與多家超商業者洽談，預計七月就會有超商、咖啡店進駐，販賣機商品補貨問題，會請業者加強。

經國轉運站於上月六日啟用近一個月，除了停車空間不足，造成違停亂象，許多民眾也抱怨，市府把在南崁停靠的部分站點移至轉運站，乘客若騎微笑單車前往得穿過南崁交流道，造成腳踏車與大車爭道，險象環生，「騎到轉運站早就笑不出來了」；交通局坦言，騎腳踏車從南崁前往轉運站確實會有危險，鼓勵民眾多搭乘大眾交通工具前往。

一樓違停不再 二樓停車爆滿

另方面，仍有部分乘客反映，市府雖將二樓機車停車位從一八○席增至二五○席，但週末返鄉人潮多，停車需求變大，「停車場連見縫插針的機會都沒有」，不禁盼望客運站「可以回到原來的地方」。

增闢路外停車場 無機車停放

由於先前違停情形嚴重，上月下旬警方配合交通局大執法拖吊，記者昨天實地觀察，轉運站一樓已無違停狀況，顯見取締奏效，但二樓停車場因此一位難求，部分機車還溢出停車格，而尷尬的是，市府在距轉運站約二五○尺處、經國重劃區內（經國一路及經國二路間）新畫設的二五二格機車停車格，卻全無機車停放。

交通局說，會加強宣導路外停車場位置，並將觀察端午連假的停車狀況，評估是否再增設停車格。

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