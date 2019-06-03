〈北部〉小烏來宇內溪開放戲水 端午連假無休

2019-06-03

〔記者李容萍／復興報導〕復興區小烏來風景特定區的宇內溪戲水區，每年於六月初至九月的四個月期間開放戲水，六、九月僅週六、週日開放，七、八月配合暑假天天開放，開放時間為上午八點至下午五點；開放首週假日，前天因山區下雨，遊客僅九十三人，昨天氣酷熱，遊客人數增至六四四人，市府風景區管理處表示，七日起的端午連假期間天天開放。

六月及九月僅週六、週日開放

風景區管理處長廖育儀表示，復興區小烏來風景特定區是北橫公路沿線重要的觀光景點，入口處在復興橋附近，景區面積約一九四公頃，景點眾多，區內森林步道處處，小烏來瀑布、龍鳳瀑布等飛瀑流泉產生的陰離子遠近馳名，市府近年陸續增設天空步道、整修舊水圳步道、泰雅文化公園等公共設施，假日遊客原本就相當多，而每逢宇

內溪開放戲水區期間，更吸引大批遊客前來戲水，親子泡水消暑。

桃園唯一合法開放溪流戲水區

廖育儀說，宇內溪戲水區是桃園市唯一公告合法開放溪流戲水區域，開放範圍為宇內溪宇內一號橋至二號橋間長約二百五十公尺的整治河段，設有六道固床工、攔河堰等減緩設施以穩定溪水流速，打造流速緩慢且無視野死角的戲水環境，風管處今年持續加強河床整治及軟、硬體改善，並委託專業救生業者在水域開放區執行安全救生工作，讓遊客可安全享受親水樂趣。

小烏來風景特定區內還有天空步道、小烏來瀑布、繩橋、水圳古道、水岸綠廊、義興吊橋、風動石等知名景觀，其中天空步道、天空繩橋區及開放期間的宇內溪戲水區需購票進入（門票採一票到底，不分段收費），其餘區域免費。風管處提醒民眾，水域開放期間戲水應多注意自身安全，山區若有落雷、驟下豪大雨或其他天候不佳等因素，戲水區都會暫停開放。

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