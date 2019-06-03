〈中部〉《台中》台74線中清地下道 今起4夜封閉車道

2019-06-03

〔記者張菁雅／台中報導〕為改善環中路、黎明路及中清路口交通壅塞問題，市府規劃「台中市水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，目前正辦理中清地下道鋼樑防護底板施工作業。

建設局表示，配合工程進行，中清地下道西向車道將於三日、四日夜間封閉；東向車道則於五日、六日夜間封閉，封閉時間為夜間十一時至隔日上午六時，提醒用路人在中清路匝道出口提前改道。

11月完工 可分散車流

中科路目前只通到環中路，以致東西向的車流必須繞行，造成環中路、黎明路及中清路口交通壅塞。而水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程西起中科路，往東跨越環中路及台七十四線中清地下道後，進入水湳經貿園區，總長度五五二公尺，工程透過空中匝道立體交叉，將車輛分流，預計今年十一月底完工。

建設局表示，完工後將可改善交通瓶頸路段，更可分散市中心往返清水、龍井、沙鹿、大雅等地區的車流，並連結中科與水湳智慧城，是相當重要的幹道。

避白天車流 夜間施工

建設局指出，該工程目前進行跨越台七十四線中清地下道鋼樑防護底板施工作業，由於中清地下道白天車流量大，工程將在夜間施工，中清地下道必須配合封閉車道，西向車道將於三日、四日夜間封閉，東向車道則於五日、六日夜間封閉，封閉時間為夜間十一時至隔日上午六時。

建設局表示，車道封閉期間，西行往彰化方向車輛，過崇德路匝道後，須於中清路匝道下（往中清路），行駛環中路平面道路，過中科路口後，再上台七十四線匝道。東行往潭子方向車輛，過西屯路匝道後，於中清路匝道下匝道（往凱旋路、中清路），行駛環中路平面道路，過中清路口後，再上台七十四線匝道。

台74線快速道路中清地下道封閉施工替代道圖

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