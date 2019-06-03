〈中部〉力行產業道路 水泥板翹起傷底盤

2019-06-03

〔記者佟振國／南投報導〕連日降雨，也重創南投縣仁愛鄉山區交通，除了台十四甲線翠峰路段路基嚴重掏空，經公路總局二天一夜搶修，昨天上午恢復大、小型車輛單線雙向通行；至於鄉道投八十九線力行產業道翠巒路段路基鬆軟，原有鋪設的水泥板凹凸不平，甚至高高翹起，成為底盤殺手，不少車輛勉強通過而受損，也讓車主心疼不已。

仁愛鄉台十四甲線合歡山公路為南投縣往返台中梨山、宜蘭台七甲線、花蓮台八線中橫公路的重要道路，但五月連續遭雨劫，台十四甲線指標十八．六公里翠峰路段五月卅日深夜路基掏空，路面出現長達十四公尺、寬四．八公尺、深十四公尺的大天坑，雙向交通中斷。

公路總局埔里工務段緊急封路搶修，昨天上午六時恢復大、小型車輛單線雙向通行，由於災害嚴重，目前兩端均派駐保全監控路況，並指揮車輛通行。

至於鄉道投八十九線力行產業道路，連大雨後也是路況不佳，翠巒路段原本鋪設在路面供車輛通行的大型水泥板，因路基鬆軟塌陷，水泥板凹凸不平，甚至高高翹起，成為車輛底盤殺手。

日前台十四甲線翠峰路段不通，不少車輛改道力行產業道路，但不是高底盤四輪傳動車輛，行經翠巒路段底盤則是卡到水泥板，甚至差點受困，讓車主相當心疼，縣府將待天氣穩定後，出動機具將水泥板吊起，整修路面後重新鋪設。

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