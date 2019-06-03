〈中部〉牙醫師贊助課後班 伴弱勢童展自信

2019-06-03

〔記者黃淑莉／雲林報導〕「看到孩子在我們陪伴後改變，很有成就感！」由全國各地牙醫師支持成立的牙聯健雲學園台西班志工廖惠清表示，學園讓弱勢家庭孩童課後有去處，有人陪寫功課，不僅學業表現進步，且找回自信心。

牙聯健雲學園 8年照顧2千人

牙聯健雲學園是針對經濟弱勢、單親、新住民及學習成就低學童開辦的免費課後照顧班，雲林縣鄉土發展協會理事長王秀艷說，雲林沿海地區許多弱勢學童下課後沒人照顧，在街上遊盪，就在協會北港辦公室樓上開辦課後照顧班，初期以沿海的台西、四湖、水林、北港及口湖為重點區。

八年前立委劉建國引薦牙醫師公會全國聯合會、雲林縣牙醫師公會及其他熱心人士支持成立牙聯健雲學園，擴大服務到土庫、斗南、元長及古坑等鄉鎮，原本只有國小班，兩年前新增一班國中班，現有九班約二百名學生，八年照顧共約二千人次弱勢學生。

王秀艷說，孩子感受到學園老師的關懷，學習態度變得主動，印象最深刻的是，有名國小低年級學童，父親過世後媽媽帶他回越南，但小男孩跟媽媽說要回台灣讀書，課後在學園寫功課、學才藝，允文允武。

台西班志工廖惠清有感而發地說，「孩子需要陪伴！」一位小二學童因過動，上課無法靜下來，總是捉弄其他同學，學校老師拿他沒輒放棄他，來到課後班後，在課輔老師耐心陪伴下，孩子靜下來，功課進步，尤其展現數學天份。

牙聯健雲學園昨在斗南車站舉辦畢業成果展，學生展演在學園學習的才藝，劉建國指出，希望透過課後班來開發學童自我潛能、培養自信心，讓善念綿延不絕、永續流傳。

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