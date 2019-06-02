〈南部〉公糧收購高於糧商 稻價可望攀升

2019-06-02

〔記者楊金城／後壁報導〕台南市溪北地區一期稻作下週進入大收割期，目前民營糧商和基層農會收購稻穀開盤價在一百台斤濕穀八百八十元至九百元間，低於公糧收購價格一百台斤九百五十六元；且今年台南公糧收購數量首度提高到每公頃八千兩百公斤，農民繳售公糧的意願提高，基層農會和糧商為了穩定存糧，勢必以更高的價格收購，使得今年一期稻價可望上升。

公糧收購分計畫收購（收購價一公斤廿六元）、輔導收購（一公斤廿三元）、餘糧收購（一公斤廿一．六元）三級，餘糧收購價就相當於一百台斤濕穀九百五十六元，今年台南地區公糧收購數量從每公頃六千兩百公斤，首次提高到八千兩百公斤（主要是餘糧收購部分增加兩千公斤），農民選擇繳售公糧幾乎可以「吃到飽」。

公糧收購穩定稻價 也拉抬市場市情

去年一期作因農民申請直接給付後拋售稻穀，加上遇雨搶收稻穀「青割」，導致雲嘉南稻價崩盤至八百五十元以下，後來農糧署介入，才拉高到一百台斤濕穀九百卅元。

農糧署南區分署長姚志旺昨表示，公糧收購不僅穩定市場稻價，並預期可拉抬市場稻價超過九百元。若農民願意繳售公糧，經營自營糧的糧商、農會在契作戶外，就必須拉高稻價收購一般稻穀。

受稻熱病影響 一期稻減產一到兩成

台南市一期稻作種植面積約一萬四千公頃，後壁、新營、白河、東山、柳營、下營和六甲等稻米產區已開始割稻。一期作受稻熱病影響，不少稻穀變成「空包彈」，導致稻穀減產一到兩成，今年一分地稻穀（濕穀）產量約在一千五百、一千六百台斤，低於往年平均產量一千八百台斤。

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