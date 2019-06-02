〈南部〉拚30元料理 台南石門國小隊奪金

2019-06-02

〔記者吳俊鋒／台南報導〕卅元就能做出一套美味又健康的營養午餐？教育局昨首度舉辦營養午餐競賽，選拔「校園廚神」，以卅元的食材成本進行菜單設計，且現場烹調，美味上桌，由安平區石門國小勇奪金牌。市長黃偉哲稱讚各校能以小成本煮出美味的菜餚，比五星級飯店主廚更厲害。

市府首度舉辦營養午餐競賽

專業裁判們依照菜色口味、衛生與營養均衡等三項標準進行評審，不符合證照檢定流程或使用半成品，都予以扣分；會後也向各校提出建議，可多採蒸煮方式，降低煎、炸的油脂，並減少人工添加物，畢竟「天然ㄟ尚好」。

勇奪金牌的石門國小，獲獎菜色為打拋豬、紅蘿蔔炒蛋、活力五鮮蔬，主食是糙米飯，由於口感佳，且食材天然、營養均衡，贏得最高評價。

43校營養師、廚工組隊參加

這場「美味爭鋒」校園午餐廚藝競賽，在中華醫事科大舉行，有四十三所國中、小學的營養師與廚工組隊參賽，除專業評審出金、銀、銅、佳作之外，還提供學生、家長現場品嘗，選出人氣獎，活動氣氛熱烈。

黃偉哲說，台南市學校午餐自辦比例居六都第一，約九十一％是公營廚房供應，採購食材時可降低成本，又能控制美味與營養，照顧小朋友的成長需求。

30元成本 煮出三菜一主食

黃偉哲也強調，能以小成本煮出美味的菜餚，比五星級飯店主廚更高竿，肯定各校用心辦好營養午餐，對孩子們發育、成長功不可沒。

各校隊以正常的午餐食材成本設計菜單，現場料理後上桌；每份午餐要有三道菜，搭配一主食，各校自行設計，除了白飯之外，還有五穀飯、藜麥飯、紅豆紫米飯、健康活力飯等創意。

藉由各校交流 開發出新菜單

教育局長鄭新輝表示，藉由比賽讓各校觀摩交流，提升廚藝品質，開發出新菜單，盼讓營養午餐更豐富多元，增進學生食慾。

石門國小營養師侯惠津與廚工盧淑芬、阮紅玉獲得金牌獎，獨拿獎金一萬元；銀牌獎為崇明與東光國小，各獲八千元；銅牌獎有三隊，分別是新進、和順、新南國小，各獲五千元。

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