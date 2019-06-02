〈南部〉知本光電案部落投票 贊成派險勝

2019-06-02

〔記者張存薇、楊綿傑／綜合報導〕投資高達八十億至一百億元的台東知本光電開發案昨天交由部落投票行使諮商同意權，報到三百六十三戶中，一百八十七票贊成開發案、險勝反對一百七十三票，縣長饒慶鈴表示尊重，縣府亦將依合約推動計畫，廠商則強調會持續與部落溝通，反對派則大罵政府欺騙民眾、揚言提告。

饒慶鈴：尊重 反對派揚言提告

縣府推動「知本建康段太陽光電示範專區開發案」，一六一公頃開發範圍均位在卑南族卡大地布部落傳統領域，去年四月完成招商，由盛力能源得標，依合約規定必須在今年六月十四日前取得部落同意，因此昨天委由台東市公所代為召開部落會議，並由居民依原住民族基本法行使部落諮商同意權、此外，台東縣政府鼓勵綠能發電，獎勵民間、也推動公有機關在屋頂設置太陽能光電。

投資80至百億元 提撥部落2000萬

雖然知本光電案不是全國第一個尋求部落諮商同意的開發䅁，但是廠商預計投資金額高達八十億至一百億元，是全國目前行使諮商同意權最大開發案，但因位在知本濕地，恐破壞生態，在地族人也質疑廠商未與部落溝通對話、卻先和縣府簽約，縣府程序不正義，投票結果深受各界關注。

有投票權的包括周邊三里一村共五五七戶，截至昨天上午十時有三百六十三戶完成報到或委託投票，盛力能源執行董事胡根地在提出回饋部落土地擴大至十公頃、提撥兩千萬元給部落，另每年至少投入三百萬元給部落公益活動、提供在地就業機會等承諾。不過多位族人發言反對。

贊成187票反對173票 廠商：持續溝通

中午十一時起投票、十二時開票，一開始先開「委託投票」部分，只要是反對光電案的票數現場立刻響起掌聲，不過贊成光電案票數佔上風，氣氛也越來越凝重，委託投票贊成五十票、反對廿九票。家長及指定代表投票部分，反對票數增加，現場士氣大振，但正反票數持續拉鋸，贊成票數仍維持些微領先，最後贊成一八七票、反對一七三票、廢票一票，反對派族人不滿通過，質疑開發案與部落諮商同意程序不當，也揚言提告。

縣府：以一年時間完成地目變更

胡根地表示，感謝族人以平和、理性過程完成部落諮商同意，將加強持續與族人溝通，對於族人有關土地利用、回饋金使用及就業機會的疑慮，會以最大善意及誠意保持溝通，縣府則表示，將以一年時間完成相關地目變更，再進行下一步開發。

原民會則說尊重部落決定，但也要求縣府與開發廠商確實履行對部落所承諾的回饋金、補助費、參與工作機會、產業合作輔導等。

環團：應優先迴避生態敏感區

環保團體則呼籲，爭取光電設置應優先做到迴避生態敏感區、縮小開發面積、減輕生態衝擊等面向。

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