〈台北都會〉活化高架橋下無作為 柯文哲斥新工處效率差

2019-06-02

〔記者郭安家／台北報導〕台北市議員洪健益昨指出，不少高架橋下空間被荒廢，明明可比照新生高架橋下供民眾運動，他已反映一年，但台北市政府迄今毫無作為，質疑市府螺絲鬆了、毫無效率；台北市長柯文哲允諾會親自列管該案，並痛斥新工處效率太差，會檢討改進。洪另指出，建國高架橋下的一九三七格停車場並無建築許可，疑是違建。

議員洪健益去年建議 可供民眾運動

洪健益表示，去年質詢時就建議通盤檢討橋下空間，要求使用單位提出使用計畫書及橋下構造物之建築許可，對於資料不齊或未使用之單位，盼市府釋出橋下空間，加以活化；各使用單位也應盡「落實美化」之責，以不負北市設計之都的美名，時任新工處長的現任工務局長林志峯，當時還承諾「一個月內」全面清查。

洪健益說，新工處放任各機關任意使用橋下空間，且未向建管處申請使用執照、雜照、消防許可，橋下構造物充斥違建，任其荒廢，一年過後，市府仍毫無作為，質疑柯文哲究竟不知情或是放任？

議員指橋下構造物充斥違章建築

洪健益調閱新工處資料，發現相關使用單位依舊盤整不清，使用文件仍都缺未補，未如柯文哲所說的明確列管，可見市府螺絲鬆動，毫無效率。

質疑建國高架橋下停車場違法搭建

洪還指出，建國高架橋下停車場為停管處管理，但新工處對於該停車場空間之夾層，不僅沒有使用計畫書，也未有建築許可證，質疑這些大型鋼架搭建而成的一九三七格停車位為違法搭建，且賺取暴利，市府去年承諾將徹查，他認為該拆即拆、絕不縱容。

林志峯︰橋下空間由各單位維護管理

對此，林志峯回應，高架橋下空間由各單位提交借用計畫，並做後續維護管理。例如有些借用充作停車場、消防分隊、區民活動中心，若無人使用，就屬於一般道路空間；若要另作他途，也有單位提出申請。

至於建國高架橋下停車場夾層被疑違建，林志峯說，因停車場設置時間更早，後來才有針對所有橋下空間的多目標使用辦法，法規是否溯及既往，要進一步釐清。

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