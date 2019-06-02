〈北部〉《宜蘭》「稻間美徑」爆紅 2個月創千萬商機

2019-06-02

〔記者張議晨／宜蘭報導〕位於宜蘭縣冬山鄉三奇村的「稻間美徑」，美景與台東池上伯朗大道相媲美；五年前爆紅後，人潮逐年增加，去年五、六月觀光季突破十五萬人次，鄉公所以每人在地消費一百元保守估算，兩個月就創造一千五百萬元商機；公所指出，沒想到短短一公里農路，竟有這麼大吸引力！

稻間美徑為三奇村的三奉路，從奉尊宮路口至道路尾段，全長約一公里；因道路兩旁約四十公頃農地尚未重劃，五、六月水稻種植期間，Ｓ型農路兩旁就是翠綠稻田，美景如織。三奉路過去默默無名，五年前有攝影師分享美景，一夕間竄紅，被部落客、網紅封為宜蘭版伯朗大道。

冬山鄉公所在道路前段搭設景觀高台，讓民眾登高俯瞰稻田全景；去年更首度迎來熱氣球，從五月至六月底，到訪人數突破十五萬人次大關。

「出乎意料之外！」冬山鄉公所觀光所長江立偉說，稻間美徑本來僅是地方農路，爆紅後，觀光客逐年攀升，尤其夏天水稻成長期間，遊客數比預期還多。

因人潮眾多，過去周邊僅一、兩攤販賣飲料，今年周邊住戶幾乎都加入賺錢行業，在自家後門擺起香腸攤、飲料舖，搶賺觀光財；賣香腸與飲料的游姓住戶透露，假日遊客多時，一天約有五千元收入，不無小補。

江立偉指出，稻間美徑每年僅四到七月有作物，但觀光季只辦兩個月，今年除延續熱氣球，還有單車輕旅行，六月收割後，還有稻草人製作、焢土窯等，讓水稻田發揮最大經濟效益。

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