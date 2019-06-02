〈北部〉淡蘭古道大會師 宜蘭外澳作東

2019-06-02

〔記者張議晨、林欣漢／綜合報導〕邁入第四年的淡蘭古道大會師，昨移師宜蘭外澳舉辦，古道橫貫的北北基宜四縣市首長受邀出席盛會，但獨缺基隆市長林右昌；主辦單位還邀請日本宮城縣十一位議員與會，見證淡蘭古道與宮城偶來步道締結「姊妹步道」儀式。基隆市政府表示，市長出席基隆市運動會行程，會師活動有請副市長林永發代表參加。

古道橫貫4縣市 每年輪流主辦

淡蘭古道為早期北台灣交通重要山徑，宜蘭縣轄內包括隆嶺古道、草嶺古道、桃源谷步道、石空古道及跑馬古道；整條古道貫穿台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣，每年會師由四縣市輪流主辦，今年由宜蘭擔任東道主。

北北宜首長到場 基由副市長代表

主辦單位台灣千里步道協會執行長周聖心說，重現淡蘭百年山徑運動邁入第四年，目前已完成跨縣市路網規劃與整建，吸引不少國內外健行愛好者來體驗，去年古道也獲行政院核定為國家級綠道優先推動計畫。

昨天「淡蘭古道北北基宜四縣市年度大會師」，包含新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙、柯文哲都出席，基隆市由副市長林永發參加，原本受邀的交通部長林佳龍也未現身，由觀光局長周永暉代表出席。

柯文哲說，會師活動四年前從艋舺剝皮寮開始，接著是基隆暖暖、新北雙溪到今年宜蘭外澳，他每年都參加，淡蘭古道是龐大的文化計畫，北市嘗試在地圖畫出當年路線，希望把歷史共同記憶整理起來。

侯友宜指出，淡蘭古道大部分路段都在新北市，去年市府完成淡蘭北路修復，還建置主題網站，未來會持續修復中路、南路，完成古道最美的地方。

拚國際化 與日本偶來步道當「姊妹」

今年會師首度邀請日本宮城縣十一名縣議員與會，見證淡蘭古道與宮城偶來步道締結「姊妹步道」儀式，讓古道朝國際化邁進；林姿妙並以日文致歡迎詞，她也說，未來縣府將針對淡蘭宜蘭端路網，進行整體規畫及行銷，為跨縣市路網拼上重要的一塊拼圖。

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