〈北部〉頭份市人口最多 YouBike使用率苗縣最低

2019-06-02

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公共自行車，使用率為非六都之冠。但縣內人口最多的頭份市，使用率卻吊車尾，縣議員曾玟學盼縣府能調整、增設租借站點。縣府工務處則表示，租借站點都是評估最適當之處，因與服務廠商有契約規範，若要增設，須先與廠商討論。

30個站點 去年9月至5月僅9萬餘次

縣府與微笑單車公司合作，在苗栗市、頭份市、竹南鎮三市鎮，各建置卅個公共自行車租借站點，且縣府補助前卅分鐘免費騎乘到今年底，去年九月啟用以來，累計超過七十四萬騎乘人次，使用率為非六都最高。

不過，曾玟學向工務處調閱三市鎮使用率情形，累計統計至五月五日的騎乘次數，苗栗市四十萬一千三百三十三次、竹南鎮廿三萬八千七百廿七次、頭份市九萬四千零七次。頭份市有十萬三千多人，為全縣人口最多，使用量卻不到八萬六千多人口的竹南鎮一半，更不及八萬八千多人的苗栗市的四分之一。

議員促調整站點 官員：有契約規範

曾玟學希望縣府能依頭份市使用情形，調整使用率較低的租借站點車柱，另找尋合適的地點增設。工務處交通規劃科表示，三市鎮站點設置規劃之初，都有邀請公所參與評估，目前站點都是評估各條件下，最適宜的地點；因各站點位置明列於契約中，若要增設，須先與廠商討論。

工務處分析，縣內公共自行車使用者，學生為最大族群，頭份市不像苗栗市、竹南鎮有火車站，且頭份市高中職所在地離市區較遠，且學校位於交通流量大的幹道旁，當初考量學生通勤使用安全才未設置，致整體使用率降低；頭份市使用率最高的是竹南火車站到頭份尚順廣場路線。

頭份無火車站、學校離市區遠致借用低

除苗栗市、頭份市、竹南鎮，縣府也爭取在苑裡、通霄、後龍、公館、南庄及三義增設二期建置規劃，已獲環保署補助二百八十九萬元，著手進行先期規劃評估招標，可望明年增加縣內公共自行車服務網路。工務處表示，未來建置經費也擬以環保空污基金支應。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法