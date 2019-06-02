〈中部〉《台中》失竊贓車憶亡弟 車主姊謝警尋獲

2019-06-02

〔記者許國楨／台中報導〕台中市潘姓女子與胞弟感情很好，常共乘胞弟名下機車出遊，留下不少美好回憶，未料三年多前胞弟因病亡故，機車也被偷，台中市第六分局一名尋車高手日前查緝贓車時，意外在一處荒地發現這輛纏滿藤蔓的贓車，儘管殘值不高，但潘女接獲員警通知時，內心仍充滿喜悅，也算了卻一樁心願。

第六分局分局長盧廷彰說，該分局永福派出所前方豎立一塊名為「守護」的石碑，要傳遞的理念正是彰顯警察犧牲奉獻、默默付出的服務精神，敦促每位員警努力守護人民的生命財產與安全。

該所警員周文彬對查緝贓車充滿熱情，上週到清泉崗基地附近追查竊盜集團時，意外在一處荒地發現一輛被蔓藤纏繞包覆、僅露出一小截號牌，看似荒廢多時的機車，周員查詢結果是失竊多年的贓車，檢視車體除遭蔓藤包覆外，外觀依舊完整。

周員通知車主的姊姊潘女前來時，潘女從佈滿蔓藤的車體，一眼就認出是胞弟三年前失竊的車輛。潘女向周員說，她與胞弟感情很好，常共乘該輛機車出遊，陪伴姊弟十餘年走過無數個酸甜苦澀光景，或許對他人而言車輛殘值不高，但對她來說，有很獨特的紀念價值。

雖然胞弟已在三年多前離開人世，機車也遭竊，但仍衷心期望有找回機車的一天，一晃眼經過數年，接獲周員通知尋獲車輛時內心充滿喜悅，也了卻一樁心願。

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