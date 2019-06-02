〈中部〉《台中》疫情升溫 衛局、醫師促開放公費克流感

2019-06-02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕進入夏季，流感卻逐漸升溫，急診就診人次已接近流感流行季，有醫師形容近來簡直是「流感大爆發」，尤以校園群聚明顯。但四月後非流行期，公費克流感僅限老人及五歲以下等年齡人口有條件給付，一次療程一盒十顆藥約千元，許多家長難以負擔，建議能緊急開放。

夏季「發燒」 疫情近三年來最嚴重

疾管署前天公布類流感疫情升溫，上週類流感急診就診比率近十．九三％，接近流行閾值十一．五％，尤其群聚案件又以校園為大宗。台中開業小兒科醫師施勝桓發出警訊，氣候異常及上季流感疫苗施打情形不佳，今年流感疫情反而在夏季肆虐，是近三年來最嚴重，許多國小至高中生群聚感染，一天就診快篩有十多個，不是Ａ流、就是Ｂ流。

衛生局長曾梓展指出，台中上週類流感急診就診比率約十．二一％、比全國稍低，近兩個月校園群聚通報有十四件，針對醫療院所反映流行狀況，將建議中央斟酌開放克流感藥物，目前公費流感疫苗仍有二千五百劑，建議民眾繼續施打。

中市尚有2500劑 建議中央斟酌開放

施勝桓指出，流感不對症吃藥，病程至少持續一週、高燒三天，咳嗽、全身痠痛，對症服用克流感藥物，十二到二十四小時見效，減緩發燒、大幅減輕症狀並縮短病程，尤其能減少病毒量、降低傳染力，克流感藥物缺貨，建議政府及早啟動防疫機制，儘早擴大開放公費克流感使用。

中國醫藥大學附設醫院兒童急診部主任吳漢屏說，今年四月起流感明顯升溫，現在的疫情如同流行期，患者從二歲幼兒到十八歲，且Ａ、Ｂ型流感皆有，懷疑上季流感疫苗施打過半年後保護力減弱，又以校園群聚感染最明顯，常聽患者指班上多人感染，研判這波疫情至少持續到放暑假；由於流感潛伏期、還未發病就有傳染力，發病後更易傳染，建議政府評估開放公費克流感。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法