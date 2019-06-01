〈南部〉蔡英文後壁博感情 駁滅香謠言

2019-06-01

〔記者吳俊鋒、楊金城／台南報導〕總統蔡英文再走訪台南市，昨天在後壁區連跑四個行程和鄉親博感情，包含主持「匠人魂#17土地吟遊人」少年師林宗範影片發表、觀摩無人機智慧噴藥防治成果，並親自操作，還前往下茄苳泰安宮參拜媽祖，與總統府國策顧問黃崑虎午餐餐敘，深入基層，感受傳統藝術、體驗科技農業，也強力反駁政府滅香的謠言。

主持製琴師林宗範影片發表

中華文化總會拍攝《匠人魂》系列短片，找尋台灣百工百業在地職人，現任會長蔡英文昨天先到後壁區嘉苳里本協庄主持第十七支製琴師林宗範影片發表，現場觀看全由男扮女裝組成的「風中燈」牽亡歌團表演，她直誇「傳承傳統藝術可謂英雄出少年」。

總統觀看牽亡歌，有史以來頭一次，蔡英文不避諱，還說敬佩又驚豔，也承諾在傳承傳統藝術路上，不會也不該讓匠人們孤單。

蔡英文指出，後壁有總統府國策顧問黃崑虎、黃崑濱，現在又有廿九歲林宗範，後壁出能人，真是一件恭喜的事情，後壁是個好所在。

視導科技農業 參觀無人機農噴

隨後蔡英文到芳榮米廠契作的稻田，視導由行政院科技會報辦公室舉辦的無人機農噴示範，在聽取簡報後，蔡英文下達指令，五架經緯航太科技的「神農無人機」共同起飛，進行空中分列式示範，蔡英文也啟動「翼龍無人機」空拍稻田，未來可藉此拍攝、勘查農損狀況，並透過大數據分析，追蹤、監控作物生長情形。

減香讓環境乾淨些 無滅香之意

中午，蔡英文與黃崑虎餐敘後，再到下茄苳泰安宮參拜，卅六庄五十九間宮廟代表、信眾與鄉親到場歡迎，她重申政府要滅香之說全是謠言，大家不要被誤導。

蔡英文強調自己就是拿香參拜長大的，從小的習慣，不可能因為當了總統而改變，在國家法令下，會給宗教最大的自主空間。

蔡英文提到，宗教是台灣人重要的心靈寄託，不適用傳統的國家管理方式，政府應該給宗教界足夠的自主空間，希望相互之間不要有誤解，只是減香，要讓環境乾淨些，絕無滅香之意。

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