〈南部〉台南重大開發案 今起單一窗口專人專辦

2019-06-01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為了提升經濟發展實力，南市工務局首創全國擴大案件類別，自今日起針對重大開發案件，採單一窗口專人專辦方式辦理審照及發照。

據了解，其他縣市僅對五樓以下工廠類建築物，採行專人專辦方式進行審照及發照作業，台南市政府則再擴大案件類別，縮短請照作業時程。

因應台商回流 吸引企業到台南設廠

工務局表示，市府這項新政，包括縮短重大投資案件、廠房類案件、大型集合住宅十一樓以上或連棟五十戶以上案件，及其他重要列管案件的建築申請執照時程，以吸引中小型企業到台南設廠，亦因應美中貿易戰的台商回流潮，帶動地方發展。

隨到隨辦 加快公部門行政審查效率

工務局說，單一窗口專人專審部分，可讓案件申請掛號成功後，隨即安排專人於掛號當日或次日優先審查，即使案件需補正送達時，也不另外安排審查時間，採隨到隨辦方式，承辦人立即將資料整理完成進入最後審核，達到縮短期程效率。

工務局長蘇金安表示，單一窗口機制也是落實行政文書與技術簽證分立原則，加快公部門行政審查效率，而且以往重大投資案的審查進度，業主廠商詢問事項最繁多，有專人專責承辦業務，也可以隨時立即獲得諮詢。

同時建置建管便民APP線上查詢系統

此外，工務局除了建置智慧化建管便民APP線上查詢系統，案件流程透明化，今年也提供「線上查詢建築執照及法定空地」便民措施，主動公開政府資訊，建照核准效率已逐漸讓市民有感。

為了宣傳新政策，工務局表示，將不定期針對公會或申請人舉辦說明會，確實讓政策透明公開，提升發照行政效率。

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