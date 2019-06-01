〈南部〉遭抹黑「別有用心」 高市議員李亞築淚灑議場 藍營砲轟教局長

2019-06-01

〔記者王榮祥、黃旭磊／高雄報導〕國民黨高市議員李亞築指控下坑國小校長洪秀熒涉嫌偽造文書，引發地方議論；不料，高市教育局長吳榕峯事後上電視辯護，並說有人「別有用心」。李亞築昨為此淚灑議事廳，國民黨團議員則全力相挺，接力砲轟吳榕峯。

質詢副市長洪東煒胞妹涉不法 槓上教育局長

李亞築上月廿九日質詢指出，路竹區下坑國小校長未告知家長會，私自動用廿七萬餘元，其中九萬八千元用來買皇室露台圓桌、十萬元進行洗手台改建，家長會希望換飲水器與教學電腦卻被否決。

對此，教育局長吳榕峯當時答詢，以該校長是品德楷模學校校長等情況為其辯護，引起李亞築不滿，批評校長涉嫌偽造文書，未經家長會長同意私刻印章，該校已有十五位老師連署，校長卻嗆聲背後有「有力人士」？李亞築更點名有力人士就是副市長洪東煒。

洪東煒當時因極力為妹妹辯護，反而引起身兼議會國民黨團總召的高市議員曾俊傑強烈不滿，當場砲轟洪東煒態度不佳；市長韓國瑜則強調，若有不法，不管是誰都會移送檢調，會請副市長葉匡時督導教育局。

原以為爭議告一段落，不料，吳榕峯事後受邀上媒體談論此案，除重複在議會廳惹毛李亞築的說法，還多出一句「別有用心」，引發李亞築強烈反彈，昨借用同黨議員時間，直言無法忍受教育局長上節目抹黑，說著說著感覺委屈，當場淚灑議場。

吳榕峯道歉不被接受 議長也看不下去

吳榕峯澄清「別有用心」說並非指議員，而是懷疑提供資料者；他同時對第一時間沒把調查資料提供給議員，以及上電視發言不夠嚴謹等情況，向議長、議會誠摯道歉。韓國瑜出面緩頰，強調有問題就送檢調，同時也向議員致歉。

曾俊傑、國民黨籍副議長陸淑美接力對吳榕峯開砲，痛批他答詢時態度不佳，不僅手指著議員還叉腰，事後還上電視，是要選舉嗎？為何第一時間沒把調查資料提供給議員？把單純陳情案弄得複雜，讓新科議員心灰意冷。議長許崑源也看不下去，告誡教育局長，這樣只是讓大家看笑話。

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